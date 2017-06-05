Синоптики предупреждают украинцев о сильном дожде и в понедельник

12:06, 5 июня 2017
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В некоторых областях возможен град.

В Украине прогнозируют ливни и грозы / Иллюстрация Reuters
В Украине прогнозируют ливни и грозы / Иллюстрация Reuters

В ближайшее время и до конца дня 5 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с, местами град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Согласно сообщению в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях ожидаются сильные дожди.

В Киеве во второй половине дня и вечером ожидаются грозы, в ближайший час и до конца суток - порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.

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