Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках и на открытых территориях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в девяти областях Украины / facebook.com/MNSKyiv

Сегодня и завтра сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в девяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«5-6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге 2 июня насмерть замёрзла женщина.