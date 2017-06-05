Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:13, 5 июня 2017
1920
0

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках и на открытых территориях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в девяти областях Украины / facebook.com/MNSKyiv
Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в девяти областях Украины / facebook.com/MNSKyiv

Сегодня и завтра сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в девяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погода на выходные: в Украине ожидается сильное ночное похолодание (карта)

«5-6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге 2 июня насмерть замёрзла женщина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей