В Петербурге насмерть замёрзла женщина
Врачи диагностировали переохлаждение тяжёлой степени.
В Петербурге медики не успели спасти пожилую женщину. Доставленная в больницу пенсионерка 2 июня умерла от холода. Об этом сообщает Фонтанка.
Женщину 70-75 лет с остановки у дома №71 по Заневскому проспекту карета скорой помощи забрала в районе половины шестого утра. Врачи диагностировали переохлаждение тяжёлой степени. Помочь пациентке не смогли: к семи утра она скончалась.
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Лето, которое началось в городе на Неве с непогоды, уже успело отметиться шквалистым ветром, который повалил несколько деревьев, и осадками. Вечером в четверг, 1 июня, в разных районах города пошёл град, кое-где – и снег. Предштормовое предупреждение сохраняется в Петербурге третий день.
Ранее сообщалось, что во второй день лета в Москве и Санкт-Петербурге выпал снег.
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