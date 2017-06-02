В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

16:14, 2 июня 2017
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В пятницу, 2 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло землетрясение / nusadinusa.co.uk
В Индонезии произошло землетрясение / nusadinusa.co.uk

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Турции произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 26 км на северо-запад от населенного пункта Касигунку (Kasiguncu). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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