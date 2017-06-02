На юге Китая готовятся к наводнениям и оползням
В пятницу, 2 июня, в Китае объявили "синее" предупреждение в связи с ливневыми дождями, которые обрушатся на южные районы страны в ближайшие дни.
Сильные дожди пройдут с пятницы по субботу в части районов Гуанси-Чжуанского автономного района, в провинциях Цзянси, Гуандун, Фуцзянь и Юньнань, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр.
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В некоторых районах проливные дожди будут сопровождаться грозами или градом.
Местные власти должны подготовиться к надвигающемуся атмосферному фронту, отключить электроснабжение в опасных районах, а также быть готовыми к наводнениям и оползням.
В Китае принята четырехуровневая система оповещений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
Напомним, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.
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