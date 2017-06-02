Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 километров
Вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) выбросил пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.
Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.
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"Вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря. Шлейф относит в юго-западном направлении. Его протяженность уже составила 190 км", - говорится в сообщении.
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угрозы пеплопада нет, так как шлейф относит в сторону от населенных пунктов.
Напомним, в понедельник, 30 мая, в японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима.
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