Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 километров

14:31, 2 июня 2017
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Вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) выбросил пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

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"Вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря. Шлейф относит в юго-западном направлении. Его протяженность уже составила 190 км", - говорится в сообщении.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угрозы пеплопада нет, так как шлейф относит в сторону от населенных пунктов.

Напомним, в понедельник, 30 мая, в японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима.

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