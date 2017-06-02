В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток 2 июня в столице ожидается сильный ветер.

В Киеве ожидается сильный ветер / rtcg.me

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 2 июня по Киеву порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине без осадков, в субботу похолодает.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +16°...+25°.