Погода на выходные: в Украине ожидается сильное ночное похолодание (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине без осадков, в субботу похолодает.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +16°...+25°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°. В воскресенье солнечно, +15°...+27°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +26° (карта)
В Луцке в субботу ночью +8°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +26°, ясно и без осадков.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье +13°...+26°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье +10°...+21°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +12°...+23°.
В Симферополе завтра переменная облачность, +9°...+25°. В воскресенье +11°...+26°, солнечно.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +7°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +22°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.
В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +14° …+26°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +14°, днем до +25°. В воскресенье без осадков, до +24°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +8° …+22°, в воскресенье до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°