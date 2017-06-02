Погода на выходные: в Украине ожидается сильное ночное похолодание (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине без осадков, в субботу похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +16°...+25°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°. В воскресенье солнечно, +15°...+27°.

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В Луцке в субботу ночью +8°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +26°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +26°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье +13°...+26°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°. В воскресенье +10°...+21°, без осадков.

Прогноз на 3 июня / УНИАН

Прогноз на 4 июня / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +12°...+23°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +9°...+25°. В воскресенье +11°...+26°, солнечно.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +7°, днем +23°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +22°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +14° …+26°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +14°, днем до +25°. В воскресенье без осадков, до +24°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +8° …+22°, в воскресенье до +23°.

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