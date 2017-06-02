Во второй день лета в Москве и Санкт-Петербурге выпал снег (фото, видео)

В пятницу, 2 июня, в Москве (РФ) выпал снег.

В Москве и Санкт-Петербурге выпал снег / twitter.com @zotova_angel33

Фотографиями необычного июньского снегопада делятся пользователи соцсетей.

По их данным, мокрый снег шел в районе Киевского вокзала и Площади Европы.

Публикация от Машка (@masha_sushkina) Июн 2 2017 в 12:48 PDT

2 июня 2017 МО Звенигород #лето#снег#Московская_область #июнь #июнь2017 Публикация от Марина Труфанова (@mylove_chihuahua) Июн 2 2017 в 12:18 PDT

Кроме того, о снегопаде в своем городе сообщают и жители Санкт-Петербурга.