Во второй день лета в Москве и Санкт-Петербурге выпал снег (фото, видео)

11:42, 2 июня 2017
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В пятницу, 2 июня, в Москве (РФ) выпал снег.

В Москве и Санкт-Петербурге выпал снег / twitter.com @zotova_angel33
В Москве и Санкт-Петербурге выпал снег / twitter.com @zotova_angel33

Фотографиями необычного июньского снегопада делятся пользователи соцсетей.

По их данным, мокрый снег шел в районе Киевского вокзала и Площади Европы.

2 июня 2017 МО Звенигород #лето#снег#Московская_область #июнь #июнь2017

Публикация от Марина Труфанова (@mylove_chihuahua)

Кроме того, о снегопаде в своем городе сообщают и жители Санкт-Петербурга.

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