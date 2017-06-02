Два региона Грузии пострадали от сильного града
От сильного града пострадали два регина Грузии - Грузии Кахети и Самцхе-Джавахети.
В Самцхе-Джавахети от непогоды больше всего пострадало село Хеоти. Здесь град уничтожил посевы и повредил крыши жилых домов.
Град нанес ущерб и селу Чобарети в Аспиндзском районе, а также селам Адигенского района, передает "Новости Грузии" со ссылкой на телеканал "Рустави 2".
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"В течение 20 минут, если не больше, шел град. Сравнял все с землей, все побелело вокруг, ничего не осталось - ни фруктов, ни овощей, ни виноградников. Погода была такая, что ничего не было видно. Был ледяной дождь", - рассказала местная жительница Нато Каркадзе.
В Кехети от непогоды особенно пострадали три села. Здесь град побил фруктовые сады, виноградники, а также посевы овощей и арбузов.
Это случилось несмотря на то, что в регионе задействовали противоградовую систему. Специалисты Государственного военного научно-технического центра "Дельта" обстреляли градовые облака общей площадью более 2 тысяч километров.
Тучи зашли в регион с юго-запада и принесли с собой градины размером не более 35 миллиметров, но противоградовая система частично разбила их. Вероятность града составила более 80%.
Напомним, сильный град нанес ущерб трем селам (Джугаани, Бодбисхеви и Тибаани) Сигнахского района Грузии.
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