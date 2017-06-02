В Уругвае из-за наводнения эвакуировали более 1700 человек

Из-за наводнения на севере Уругвая более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

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"По последним данным, число покинувших свои дома из-за наводнений увеличилось до 1754. Из них 573 человека были эвакуированы, 1098 уехали самостоятельно", - говорится в сообщение.

В частности, в департаменте Сальто свои дома были вынуждены покинуть 1299 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас.

По словам местных властей, все эвакуированные получили временное жилье и необходимую помощь.

Ливни начались на севере Уругвая на прошлой неделе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня осадки прекратятся, однако на следующей неделе дожди могут пойти с новой силой.

Напомним, не менее семи человек погибли, 50 получили травмы в результате циклона "Мора" в Бангладеш.