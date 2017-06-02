В Уругвае из-за наводнения эвакуировали более 1700 человек
Из-за наводнения на севере Уругвая более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.
В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек
"По последним данным, число покинувших свои дома из-за наводнений увеличилось до 1754. Из них 573 человека были эвакуированы, 1098 уехали самостоятельно", - говорится в сообщение.
В частности, в департаменте Сальто свои дома были вынуждены покинуть 1299 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас.
По словам местных властей, все эвакуированные получили временное жилье и необходимую помощь.
Ливни начались на севере Уругвая на прошлой неделе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня осадки прекратятся, однако на следующей неделе дожди могут пойти с новой силой.
Напомним, не менее семи человек погибли, 50 получили травмы в результате циклона "Мора" в Бангладеш.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +8°
-
Днепр+27°... +11°
-
Донецк+24°... +11°
-
Житомир+20°... +8°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+21°... +7°
-
Киев+20°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+27°... +12°
-
Луцк+19°... +7°
-
Львов+18°... +7°
-
Николаев+28°... +13°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+23°... +10°
-
Ровно+19°... +6°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+19°... +7°
-
Тернополь+20°... +7°
-
Харьков+22°... +9°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницкий+19°... +7°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+19°... +8°
-
Черновцы+23°... +10°