В Уругвае из-за наводнения эвакуировали более 1700 человек

10:30, 2 июня 2017
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Из-за наводнения на севере Уругвая более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

"По последним данным, число покинувших свои дома из-за наводнений увеличилось до 1754. Из них 573 человека были эвакуированы, 1098 уехали самостоятельно", - говорится в сообщение.

В частности, в департаменте Сальто свои дома были вынуждены покинуть 1299 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас.

По словам местных властей, все эвакуированные получили временное жилье и необходимую помощь.

Ливни начались на севере Уругвая на прошлой неделе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня осадки прекратятся, однако на следующей неделе дожди могут пойти с новой силой.

Напомним, не менее семи человек погибли, 50 получили травмы в результате циклона "Мора" в Бангладеш.

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