В Киеве сегодня днем до +22°, без осадков

08:30, 2 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 июня в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 8.1 м/с.

Жителей Киева предупреждают о сильном ветре

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:00. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 июня, в Украине без осадков, на юге до +26°.

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