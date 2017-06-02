В Украине сегодня без осадков, на юге до +26° (карта)

08:05, 2 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 июня, в Украине без осадков, на юге до +26°.

В Украине сегодня без осадков / ukraina.ucoz.com
В Украине сегодня без осадков / ukraina.ucoz.com

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +25°.

В северных областях без осадков, температура до +22°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +24°.

Проноз на 2 июня / УНИАН
Проноз на 2 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 июня — Талагия. Идет дождь — все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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