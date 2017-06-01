В Киеве завтра днем до +22°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июня в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 июня, в Украине без осадков, на юге днем до +26°.

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