В Киеве завтра днем до +22°, без осадков

17:00, 1 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 июня в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве завтра без осадков / gloss.ua
В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 7.6 м/с.

Жителей Киева предупреждают о сильном ветре

Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 21:00. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 июня, в Украине без осадков, на юге днем до +26°.

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