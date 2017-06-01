В Украине завтра без осадков, на юге днем до +26° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 июня, в Украине без осадков, на юге днем до +26°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +26°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем температура до +25°.

В северных областях переменная облачность, температура - до +22°. В центре Украины без осадков, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 2 июня — Талагия. Идет дождь — все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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