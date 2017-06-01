В Одесской области объявили штормовое предупреждение

15:45, 1 июня 2017
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Сегодня, 1 июня, в Одесской области ожидаются грозы, град и сильный ветер.

В Одесской области ожидается сильный ветер / УНИАН
В Одесской области ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, 1 июня в Одесской области местами ожидаются грозы, днем в отдельных пунктах - град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня в восточных и южных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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