В России горит 13 тысяч га леса

В Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) горит около 13 тысяч га леса.

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Почти 80% охваченных огнем площадей приходятся на Иркутскую область и Забайкальский край, передает ТАСС со ссылкой на местных чиновников.

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"По состоянию на 00:00, площадь пожаров в Сибири за последние сутки выросла на 1 тыс. га - до 12,8 тыс. В Иркутской области площадь увеличилась с 4,1 тыс. до 5,4 тыс. га, в Забайкалье - с 3,8 тыс. га до 5,1 тыс. В Красноярском крае площадь сократилась в пять раз - до 420 га, в Туве площадь сохраняется на уровне 1,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

В Бурятии за сутки потушили четыре лесных пожара, и на утро четверга в республике зарегистрировано шесть очагов на общей площади около 80 га.

В Забайкалье основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы. Из-за повышения дневных температур и усиления ветра наблюдается прирост площадей пожаров.

Кроме того, на Дальнем Востоке пожары действуют на 280 га. Огонь горит в Хабаровском крае и в Якутии.

Напомним, в России на территории Красноярского края и Иркутской области за сутки в результате пожаров сгорело более 170 домов, двое погибло, сотни остались без жилья.