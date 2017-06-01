Май в Киеве был немного теплее климатической нормы
Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что всего на 0,1° выше климатической нормы.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Май оказался шестым месяцем подряд, когда наблюдается превышение климатической нормы. Подобный май в столице был в 1947 году.
В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдут дожди с грозами (карта)
Вторая декада месяца оказалась на 2,7° холоднее климатической нормы. Именно тогда, 11 мая, в столице было прохладнее всего и минимальная температура опустилась до +0,7°, но это существенно выше, чем было на Киевщине. В частности, в Барышевке температура воздуха опустилась до -2,1°, что нанесло ущерб садоводам и огородникам.
Теплее всего было 31 мая, когда максимальная температура достигла +28,2°.
В столице выпало 34 мм осадков, что составило 64% климатической нормы.
Напомним, в Киеве сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +8°
-
Днепр+27°... +11°
-
Донецк+24°... +11°
-
Житомир+20°... +8°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+21°... +7°
-
Киев+20°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+27°... +12°
-
Луцк+19°... +7°
-
Львов+18°... +7°
-
Николаев+28°... +13°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+23°... +10°
-
Ровно+19°... +6°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+19°... +7°
-
Тернополь+20°... +7°
-
Харьков+22°... +9°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницкий+19°... +7°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+19°... +8°
-
Черновцы+23°... +10°