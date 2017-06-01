Май в Киеве был немного теплее климатической нормы

13:29, 1 июня 2017
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Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что всего на 0,1° выше климатической нормы.

Май в Киеве был немного теплее за климатическую норму / УНИАН
Май в Киеве был немного теплее климатической нормы / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Май оказался шестым месяцем подряд, когда наблюдается превышение климатической нормы. Подобный май в столице был в 1947 году.

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Вторая декада месяца оказалась на 2,7° холоднее климатической нормы. Именно тогда, 11 мая, в столице было прохладнее всего и минимальная температура опустилась до +0,7°, но это существенно выше, чем было на Киевщине. В частности, в Барышевке температура воздуха опустилась до -2,1°, что нанесло ущерб садоводам и огородникам.

Теплее всего было 31 мая, когда максимальная температура достигла +28,2°.

В столице выпало 34 мм осадков, что составило 64% климатической нормы.

Напомним, в Киеве сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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