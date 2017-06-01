Жителей Киева предупреждают о сильном ветре
В Киеве сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА напоминает, что необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в четверг, 1 июня, в столице без осадков, днем до +23°.
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