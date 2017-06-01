В четверг, 1 июня, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 113 км на север от острова Эсперанс Рок. Очаг землетрясения залегал на глубине 216,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.