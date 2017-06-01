Жертвами циклона "Мора" в Бангладеш стали семь человек

10:29, 1 июня 2017
686
0

Не менее семи человек погибли, 50 получили травмы в результате циклона "Мора" в Бангладеш.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В частности, из-за циклона на острове Сент-Мартин и южном побережье страны эвакуировали 200 тысяч человек, сообщает Al Jazeera.

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

Особенно пострадали лагеря беженцев рохинджа (национальное меньшинство Мьянмы). Здесь непогода разрушила почти все 10 тысяч соломенных хижин.

Власти перед штормом эвакуировали более 400 тысяч человек из низменных приграничных районов, однако большинство беженцев остались в лагерях. На данный момент у людей здесь нет питьевой воды и еды.

По словам местных чиновников, за пределами лагерей беженцев циклон разрушил 17,5 тысяч домов.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей