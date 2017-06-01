Жертвами циклона "Мора" в Бангладеш стали семь человек

Не менее семи человек погибли, 50 получили травмы в результате циклона "Мора" в Бангладеш.

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В частности, из-за циклона на острове Сент-Мартин и южном побережье страны эвакуировали 200 тысяч человек, сообщает Al Jazeera.

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Особенно пострадали лагеря беженцев рохинджа (национальное меньшинство Мьянмы). Здесь непогода разрушила почти все 10 тысяч соломенных хижин.

Власти перед штормом эвакуировали более 400 тысяч человек из низменных приграничных районов, однако большинство беженцев остались в лагерях. На данный момент у людей здесь нет питьевой воды и еды.

По словам местных чиновников, за пределами лагерей беженцев циклон разрушил 17,5 тысяч домов.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.