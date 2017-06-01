Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре на востоке и юге Украины

09:31, 1 июня 2017
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Сегодня, 1 июня, в восточных и южных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

На востоке и юге Украины осікуютсья грозы / УНИАН
На востоке и юге Украины ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдут дожди с грозами (карта)

"1 июня в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 1 июня, в столице без осадков, днем до +23°.

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