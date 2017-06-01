В Киеве сегодня днем до +23°, без осадков

08:30, 1 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 июня, в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 8.7 м/с.

Синоптики предупредили о грозах и шквалах на юге и востоке Украины

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 20:59. 

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине практически без осадков, на юге до +30°.

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