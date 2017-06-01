В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине практически без осадков, на юге до +30°.

В Украине сегодня будет тепло / pets4homes.co.uk

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины в четверг без осадков, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +25°.

В северных областях без осадков, температура до +23°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +27°.

Прогноз на 1 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

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