В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и шквалы

Горожан просят быть осторожными.

В Киеве ожидается гроза / фото: УНИАН

В ближайший час с сохранением до конца суток в столице 31 мая ожидается гроза, шквал 15-20 м/сек. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Читайте также Западную Украину сегодня накроют сильные дожди и ветерУправление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.