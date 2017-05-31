Синоптики предупредили о грозах и шквалах на юге и востоке Украины
Завтра температура воздуха снизится.
В четверг, 1 июня, на юге и востоке Украины местами ожидаются грозы, в некоторых населенных пунктах возможны град и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В южной и восточной части местами грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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"1 июня также будет много солнца, будет преобладать сухая погода. Однако в восточных областях и на юге пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы", - прогнозирует, в свою очередь, синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, по ее прогнозу, завтра ощутимо снизится температура воздуха - сегодня +28, +29, а завтра только +21+23 градуса.
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