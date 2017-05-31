В Киеве завтра без осадков, днем до +23°

17:00, 31 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 июня, в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 20:59. 

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов незначительно похолодает.

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