В Киеве завтра без осадков, днем до +23°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 июня, в столице без осадков, днем до +23°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.
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Солнце в столице взойдет в 04:51, а зайдет в 20:59.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов незначительно похолодает.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 78 %
Давление: 759 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 36 %
Восход: 05:44
Закат 20:32
Фаза луны:
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