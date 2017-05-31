В первый день лета в большинстве регионов Украины немного похолодает (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Украине практически без осадков, в большинстве регионов незначительно похолодает.

В некоторых регионах Украины завтра незначительно похолодает / ukraina.ucoz.com

На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +30°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем температура до +25°.

В северных областях без осадков, температура - до +23°. В центре Украины без осадков, температура днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

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