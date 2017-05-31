"Второе пришествие": на Москву надвигается новый ураган
Большинство москвичей не получили оповещений о первом шторме, которые унес жизни 15 человек.
МЧС России объявило в Москве экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Если прогноз ведомства сбудется, это будет второй ураган в Москве за неделю.
По данным ведомства, в ночь на 1 июня ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.
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В понедельник 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган, унесший жизни 15 человек, пострадали около 200 человек.
По данным МЧС, ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше полутора тысяч машин.
При этом большинство москвичей не получили оповещений о надвигающемся шторме, пишет Русская служба BBC.
После этого в Госдуме попросили Генпрокуратуру, мэрию и МЧС проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях после урагана в Москве.
Ранее сообщалось, что гражданин Украины погиб в результате урагана в Подмосковье.
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