"Второе пришествие": на Москву надвигается новый ураган

15:57, 31 мая 2017
5419
0

Большинство москвичей не получили оповещений о первом шторме, которые унес жизни 15 человек.

allexicher Instagram
МЧС РФ предупредило о новом шторме в Москве / allexicher Instagram

МЧС России объявило в Москве экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Если прогноз ведомства сбудется, это будет второй ураган в Москве за неделю.

По данным ведомства, в ночь на 1 июня ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

Шторм в Калифорнии: по меньшей мере четверо погибших

В понедельник 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган, унесший жизни 15 человек, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше полутора тысяч машин.

При этом большинство москвичей не получили оповещений о надвигающемся шторме, пишет Русская служба BBC.

После этого в Госдуме попросили Генпрокуратуру, мэрию и МЧС проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях после урагана в Москве.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины погиб в результате урагана в Подмосковье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото) Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей