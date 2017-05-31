В Северной Каролине в результате шторма пострадали 14 человек (фото)

15:45, 31 мая 2017
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14 человек пострадали в американском штате Северная Каролина во время шторма.

Последствия шторма в Северной Каролине / twitter.com @CayleThompson
Последствия шторма в Северной Каролине / twitter.com @CayleThompson

Пострадавшие получили незначительные травмы, однако троих из них госпитализировали, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.

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Из-за сильного ветра в регионе около 1800 потребителей остались без электричества. Из-за непогоды в штате занятия в школах начались на два часа позже обычного.

Национальная Метеорологическая служба США отправит своих сотрудников в округ Сэмпсон, чтобы определить, не были ли в регионе торнадо.

Напомним, в результате ДТП, вызванных пыльными бурями, в американском штате Иллинойс погиб один человек.

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