В Северной Каролине в результате шторма пострадали 14 человек (фото)

Пострадавшие получили незначительные травмы, однако троих из них госпитализировали, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.

Из-за сильного ветра в регионе около 1800 потребителей остались без электричества. Из-за непогоды в штате занятия в школах начались на два часа позже обычного.

Национальная Метеорологическая служба США отправит своих сотрудников в округ Сэмпсон, чтобы определить, не были ли в регионе торнадо.

Photos: Second storm in 1 week causes damage in Sampson County https://t.co/S5GeAvOb7m pic.twitter.com/DlRvr6xsQ3