В Бразилии в результате мощных наводнений погибли семь человек

14:41, 31 мая 2017
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Не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

Наводнение в Бразилии / Thiago Sampaio, Floodlist
Наводнение в Бразилии / Thiago Sampaio, Floodlist

В регионе эвакуировали более 53 тысяч человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

В результате наводнения в Китае погибли семь человек

На территории 15 муниципий штата Пернамбуко объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей, приведших к наводнениям. Здесь эвакуированы почти 45 тысяч человек, еще 9 тысяч человек покинули свои дома в штате Алагоас.

На прошлой неделе президент Бразилии Мишел Темер совершил облет указаных регионов и пообещал выделить средства для помощи наиболее пострадавшим районам.

Напомним, в результате наводнений на Шри-Ланке погибли 202 человека, еще 96 числятся пропавшими без вести.

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