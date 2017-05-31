В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,3

13:29, 31 мая 2017
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В среду, 31 мая, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км на север от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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