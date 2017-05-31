В результате урагана в Москве и Московской области погибли 15 человек

По уточненным данным, жертвами шквального ветра 29 мая в Москве и Московской области (РФ) стали 15 человек.

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Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек (10 - в Москве, 5 - в Московской области), пострадали около 200 человек. Погибшие - различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - цитирует Петренко ТАСС.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

Следователи уже осмотрели ряд мест происшествий, в настоящее время они опрашивают очевидцев. Уточняется размер ущерба, а также степень вреда здоровью пострадавших.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины погиб в результате урагана в Подмосковье.