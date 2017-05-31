Затопленная подземка и поваленные деревья: Берлин накрыла непогода (фото)

11:32, 31 мая 2017
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Во вторник, 30 мая, непогода охватила Берлин, а во всех регионах Германии было объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация / Reutrers
Иллюстрация / Reutrers

В берлинской подземке произошел потоп. Внезапный ливень затопил не только улицы немецкой столицы, но и некоторые переходы и станции метро, сообщает ТСН.

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Дождь сопровождался сильным порывистым ветром, который ломал деревья, срывал провода и вырывал у людей зонты.

Сейчас по всей Германии объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, после теплой погоды людей ждут грозы с градом и ураганный ветер.

Непогода в Берлине / Reuters
Непогода в Берлине / Reuters

Напомним, 30 мая шквальный ветер и ливни добрались до некоторых районов столицы.

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