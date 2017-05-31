Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 202 человека, еще 96 числятся пропавшими без вести.

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От разгула стихии пострадали почти 630 тысяч человек, сообщает dailymirror.lk со ссылкой на Центр борьбы со стихийными бедствиями страны.

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Наводнения разрушили более 1,5 тысячи домов, еще 7617 зданий повреждены.

По данным центра, от удара стихии на прошлой неделе в целом пострадали 14 районов на западе и юге страны.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.

Ранее сообщалось о 177 погибших.