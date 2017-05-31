Западную Украину сегодня накроют сильные дожди и ветер

09:29, 31 мая 2017
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В среду, 31 мая, в западных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

В Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН
В Украине ожидаются дожди с грозами / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

"31 мая в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая шквальный ветер и ливни добрались до некоторых районов столицы.

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