В Киеве последний день весны будет жарким и солнечным

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня до +28° / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре до +29°.

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