В Киеве последний день весны будет жарким и солнечным

08:30, 31 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая, в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня до lifekiev.com
В Киеве сегодня до +28° / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 5.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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