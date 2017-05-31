Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре до +29°.

В Украине сегодня ожидается жаркая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами, днем до +28°.

В северных областях без осадков, температура до +28°. В центре Украины практически без осадков. Температура днем до +29°.

Прогноз на 31 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 мая – Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

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