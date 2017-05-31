Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре до +29°.
На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.
На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами, днем до +28°.
В северных областях без осадков, температура до +28°. В центре Украины практически без осадков. Температура днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 31 мая – Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".
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Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 78 %
Давление: 759 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 36 %
Восход: 05:44
Закат 20:32
Фаза луны:
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