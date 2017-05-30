Синоптики объяснили, почему непогода в Киеве возникла неожиданно (видео)

19:46, 30 мая 2017
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Они рассказали, что погода и дальше будет нестабильной, особенно в западных областях.

Мощная гроза стремительно пронеслась столицей и Киевской областью. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Шквальный ветер местами достигал 20 метров в секунду. Синоптики объяснили, почему непогода возникла неожиданно и рассказали, что погода и дальше будет нестабильной, особенно в западных областях.

Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и области до конца суток

Дожди и грозы, которые сегодня прошли Киевом возникли из-за душной погоды, которая сейчас царит в столице.

Дело в том, что купчастые облака, которые образуются из-за душной погоди, пришли в Киев с севера и задели несколько столичных районов.

На завтра синопники прогнозируют подобные атмосферные явления и такую же неустойчивую и нестальну погоду с большим количеством осадков.

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