Разрушительный ураган в Подмосковье унес жизнь украинца
Среди погибших в результате урагана в Подмосковье есть украинец.
Гражданин Украины погиб в результате урагана в Подмосковье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации Московской области.
Всего, по последним данным, жервами вчерашнего урагана в Подмосковье стали пять человек: один ребенок и четыре взрослых, 34 человека госпитализированы с травмами.
Ураган в Москве повредил Кремль (видео)
По поручению губернатора, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей.
Как сообщала Погода УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился самый мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет. Повалены и вырваны с корнем тысячи деревьев, повреждены крыши 30 домов, сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.
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