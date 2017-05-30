Разрушительный ураган в Подмосковье унес жизнь украинца

Среди погибших в результате урагана в Подмосковье есть украинец.

В результате урагана в Подмосковье погиб гражданин Украины / @edan2154

Гражданин Украины погиб в результате урагана в Подмосковье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации Московской области.

Всего, по последним данным, жервами вчерашнего урагана в Подмосковье стали пять человек: один ребенок и четыре взрослых, 34 человека госпитализированы с травмами.

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По поручению губернатора, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

Как сообщала Погода УНИАН, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился самый мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет. Повалены и вырваны с корнем тысячи деревьев, повреждены крыши 30 домов, сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.