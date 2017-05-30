Непогода добралась до Киева: шквальный ветер валит деревья, одну из улиц затопило (фото, видео)

16:38, 30 мая 2017
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Информации о пострадавших нет.

Дерево упало на припаркованные машины / фото: dtp.kiev.ua
Дерево упало на припаркованные машины / фото: dtp.kiev.ua

Шквальный ветер и ливни добрались до некоторых районов столицы. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Москву накрыл мощный ураган: 11 погибших, полсотни раненых и уничтоженная инфраструктура (фоторепортаж)Так, на улице Смольной в районе метро "Васильковская" дерево упало на несколько припаркованных машин. По информации ТСН, повреждены не 5 авто.

Неподалеку от метро "Демеевская" ливнем затопило улицу Кировоградскую.

Затопленная улица / фото: dtp.kiev.ua
Затопленная улица / фото: dtp.kiev.ua Еще одно видео с ливнем – уже из международного аэропорта "Жуляны" – обнародовала синоптик Наталья Диденко. 

Как писал УНИАН, в Киеве и области до конца вторника прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

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