Непогода добралась до Киева: шквальный ветер валит деревья, одну из улиц затопило (фото, видео)

Информации о пострадавших нет.

Дерево упало на припаркованные машины / фото: dtp.kiev.ua

Шквальный ветер и ливни добрались до некоторых районов столицы. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте также Москву накрыл мощный ураган: 11 погибших, полсотни раненых и уничтоженная инфраструктура (фоторепортаж)Так, на улице Смольной в районе метро "Васильковская" дерево упало на несколько припаркованных машин. По информации ТСН, повреждены не 5 авто.

Неподалеку от метро "Демеевская" ливнем затопило улицу Кировоградскую.

Затопленная улица / фото: dtp.kiev.ua Еще одно видео с ливнем – уже из международного аэропорта "Жуляны" – обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Как писал УНИАН, в Киеве и области до конца вторника прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.