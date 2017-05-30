В Киеве завтра днем до +28°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре днем до +29°.

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