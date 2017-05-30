Завтра в Украине сохранится жаркая погода, на западе пройдут сильные дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 30 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре днем до +29°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +26°.

Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и области до конца суток

На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем температура до +28°.

В северных областях без осадков, температура - до +28°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 31 мая – Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".

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