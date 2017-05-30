В Японии из-за жары за неделю госпитализировали почти 750 человек

В Японии за неделю из-за жары госпитализировали около 750 человек, почти половина из них - люди старше 65 лет.

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С 22 по 28 мая наибольшее число пострадавших было зафиксировано в столичном округе Токио, в префектурах Окинава, Осака, Киото, Саитама, а также на острове Хоккайдо, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны Японии.

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По данным метеорологов, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны.

Местных жителей призывают пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

Напомним, в индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.