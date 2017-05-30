В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

14:33, 30 мая 2017
1048
0

Во вторник, 30 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Чили произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 127 км на север от населенного пункта Курипан (Kuripan). Очаг землетрясения залегал на глубине 54,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Северо-запад Франции пострадал от наводнений Северо-запад Франции пострадал от наводнений
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей