В Харькове ожидается град и шквалистый ветер

14:12, 30 мая 2017
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В Харькове испортится погода.

Харьковчан предупреждают о резком ухудшении погоды / фото Думская
Харьковчан предупреждают о резком ухудшении погоды / фото Думская

Грозы, местами град и шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/сек ожидается сегодня, 30 мая, во второй половине дня в Харькове. Об этом сообщили в Харьковском областном гидрометцентре, передает сайт мэрии.

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Кроме того, с 29 мая по 1 июня в лесах Харькова и Харьковской области установилась высокая пожарная опасность (4-й класс). В связи с этим к харьковчанам обращаются с просьбой быть осторожными и соблюдать меры безопасности во время пребывания в лесу и лесополосах.

Как сообщала Погода УНИАН, до конца суток 30 мая в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

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