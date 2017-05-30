Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и области до конца суток

13:24, 30 мая 2017
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До конца суток 30 мая в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

В Киеве до конца суток ожидается гроза / УНИАН
В Киеве до конца суток ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 30 мая в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +28°.

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