Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и области до конца суток

До конца суток 30 мая в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

В Киеве до конца суток ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая по Киеву и области грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 30 мая в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +28°.