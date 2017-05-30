В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

13:00, 30 мая 2017
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В понедельник, 30 мая, в японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима / mirror.co.uk
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима / mirror.co.uk

Столб дыма и раскаленного пепла поднялся на высоту 3400 метров, передает Xinhua.

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По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в 11:34 по местному времени.

Информации о жертвах и материальном ущербе пока не поступало.

Предыдущее сильное извержение вулкана Сакурадзима было зафиксировано 28 апреля 2017 года.

Напомним, извержение вулкана Камбальный на Камчатке (РФ), которое началось 25 марта, завершилось.

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