В понедельник, 30 мая, в японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима / mirror.co.uk

Столб дыма и раскаленного пепла поднялся на высоту 3400 метров, передает Xinhua.

Читайте также Вулкан Шивелуч на Камчатке четыре дня подряд выбрасывает пепел

По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в 11:34 по местному времени.

Информации о жертвах и материальном ущербе пока не поступало.

Предыдущее сильное извержение вулкана Сакурадзима было зафиксировано 28 апреля 2017 года.

Напомним, извержение вулкана Камбальный на Камчатке (РФ), которое началось 25 марта, завершилось.