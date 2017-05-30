Руины, погибшие и раненые: последствия страшного урагана в Москве и Подмосковье (видео)

12:15, 30 мая 2017
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Ураганный ветер скоростью до 29 метров в секунду уничтожал все на своем пути.

Последствия урагана в Москве / REUTERS
Последствия урагана в Москве / REUTERS

Вчера на Москву и Подмосковье обрушился самый мощный и самый разрушительный ураган за последние 100 лет. Повалены и вырваны с корнем тысячи деревьев, повреждены крыши 30 домов, сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.

Было остановлено движение наземных линий метро и электричек в нескольких направлениях. Одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. В городе Люберцы в Подмосковье от порывов ветра упал строительный кран.

Москву накрыл мощный ураган: 11 погибших, полсотни раненых и уничтоженная инфраструктура (фоторепортаж)

Из-за непогоды погибли 11 человек, 168 человек травмированы, более ста остаются в больницах. Пострадавшие получили ушибы, синяки, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

В Москве сохраняется повышенный уровень опасности. Синоптики предупреждают – скандинавский циклон, который вызвал ураган, может нанести второй удар.

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