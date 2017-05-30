В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

11:55, 30 мая 2017
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Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 177 человек.

Наводнение на Шри-Ланке / Reuters
Наводнение на Шри-Ланке / Reuters

Еще 109 числятся пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Центр реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки.

В результате наводнения в Китае погибли семь человек

Всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны.

Сообщается, что 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 км/ч, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Ранее сообщалось о 164 погибших

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